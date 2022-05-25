Последний звонок 25 мая 2022: поздравления и открытки выпускникам и родителям

Звенит звонок последний и всем немного грустно. Так жалко расставаться с привычным и родным. Но в душах трепет счастья и ожидания новой, большой, взрослой жизни. Пускай у вас ребята, она будет всегда складываться удачным образом. Остался последний этап, сдачи экзаменов и вы поплывете по реке самостоятельности, и будете применять все знания подаренные вам учителями. Так в добрый путь и пуха ни пера!