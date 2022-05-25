РЭО профинансирует создание 3 объектов обращения с ТКО в Вологодской области

Рассказывая о поездке, Денис Буцаев сообщил, что в качестве части плана по созданию объектов в сфере обращения с ТКО в Вологодской области им в сотрудничестве с Олегом Кувшинниковым был составлен инвестиционный проект. Согласно ему, до конца 2025 года в регионе на основе концессионного соглашения возведут три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 220 тысяч тонн. Так, в Великоустюгском районе появится объект с комплексом для сортировки мусора и площадкой для компостирования мощностью 30 тысяч тонн в год. Проект обойдется в 400 миллионов рублей. В районе Череповца построят аналогичный объект мощностью не менее 100 тысяч тонн и стоимостью два миллиарда рублей. Объект будет включать площадку накопления ТКО, участок компостирования органических отходов и отсева ТКО суммарной мощностью 30 тысяч тонн в год, в том числе с возможностью расширения до комплекса по переработке отходов. В его составе также будет полигон ТКО общей вместимостью не менее трех миллионов тонн. В рамках концессионного соглашения начнут строить полигон ТКО мощностью 150 тысяч тонн в год, вмещающий полтора миллиона тонн отходов.