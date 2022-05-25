В Новосибирске открыли баскетбольную площадку на Михайловской набережной

«Инвесторы оказывают большую помощь в развитии набережной. Эта спортивная зона станет местом притяжения молодежи. В проекте соблюли все размеры 3х3. Так что можно проводить матчи уровня Олимпийских игр», - сказал на торжественном открытии глава Новосибирска.