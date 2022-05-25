Женщина борется с поборами в новосибирской школе №99 - ее дочь думала о суициде

Со слов Натальи, сначала в учебное учреждение №99 родители 600 детей сдавали по 2 тысячи рублей на ремонт, покупку картриджей для принтера и зарплату уборщице. В 2015 она сама отказалась вносить деньги из-за финансовых трудностей в семье – это привело к тому, что Даша стала изгоем.