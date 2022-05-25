atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщина борется с поборами в новосибирской школе №99 - ее дочь думала о суициде

25 мая 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Новосибирска устроила скандал в школе №99 из-за поборов. Женщина вышла на борьбу, когда узнала, что ее дочь Дарья стала изгоем и даже раздумывала о суициде.

Сама мама девочки Наталья отучилась в этой школе много лет назад. Её дочь Дарья доучилась до старших классов, а недавно забрала документы из-за денежных склок.

Со слов Натальи, сначала в учебное учреждение №99 родители 600 детей сдавали по 2 тысячи рублей на ремонт, покупку картриджей для принтера и зарплату уборщице. В 2015 она сама отказалась вносить деньги из-за финансовых трудностей в семье – это привело к тому, что Даша стала изгоем.

В родительских чатах мать и дочь называли должницами. А когда из-за этого успеваемость начала падать, документы своего ребенка она забрала и перевела в другую школу.

Руководство школы отрицать о денежных сборах не стало, добавив при этом, что сами родители учеников это придумали. Однако там решили не подтверждать, что просили сдавать в фонд больше 2 тысяч рублей.

Наталья за долгие годы отправила 17 жалоб по поборам властям. По этому случаю мэрия провела проверку и обнаружила нарушение ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Деньги на некоторые позиции не должны были собираться с родителей – это покрывает бюджет города, пишет НГС.

Материалы по теме
В мэрии Новосибирска заявили об отсутствии поборов в школахМуниципальные спортивные школы Новосибирска обвинили в незаконных поборахВ Новосибирске проверят жалобы Славы Марлоу на поборы и издевательства в школеПосле жалоб на миллионные поборы прокуратура проверяет гимназию №10 Новосибирска
#Новости#Новосибирск#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52