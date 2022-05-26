Депутата новосибирского Заксобрания возмутила буква Z в качестве поддержки ВС РФ

Новоселов считает, что в нашей области власти уделяют недостаточно внимания патриотическим акциям, связанным со спецоперацией. Он привёл в пример другие регионы, где ведут ярую пропаганду и помогают беженцам. При этом, с его слов, в столице Сибири даже буквы Z почти не видно.