Депутата новосибирского Заксобрания возмутила буква Z в качестве поддержки ВС РФ

Новоселов считает, что в нашей области власти уделяют недостаточно внимания патриотическим акциям, связанным со спецоперацией. Он привёл в пример другие регионы, где ведут ярую пропаганду и помогают беженцам. При этом, с его слов, в столице Сибири даже буквы Z почти не видно.
«У нас десяток баннеров с невнятной буквой «Z» - это вся поддержка. Не видно провидения российской политики, информационной поддержки наших ВС РФ», - заявил Яков Новосёлов.
В заключении, депутат предложил собрать круглый стол, в рамках которого обсудить проблемам патриотического воспитания.