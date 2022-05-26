Директор новосибирского Дома ученых зарабатывает больше директоров НИИ

Стоит заметить, что зарплата многих директоров Домов ученых ниже, чем у Галины Лозовой. Так, руководитель аналогичного культурного центра в Черноголовке Елена Пылаева показала доход за 2021 год в размере 1.726 млн рублей, а директор Дома ученых в Пущино Людмила Карсакова за минувший год заработала 1.68 млн рублей. Автомобилей у этих коллег Галины Лозовой нет.