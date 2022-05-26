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Директор новосибирского Дома ученых зарабатывает больше директоров НИИ

26 мая 03:48
Фото: www.dusoran.ru
Руководитель Дома Ученых в Академгородке за 2021 год заработала более 2 миллионов рублей и по размеру дохода опередила некоторых директоров научных институтов СО РАН. Таких, например, как институт систем информатики или почвоведения и агрохимии

Галина Лозовая, возглавляющая Новосибирский Дом ученых в Академгородке, согласно декларации о доходах, за 2021 год заработала 2.548 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 157 квадратных метра и гаражом, куда паркует свой Toyota Lexus RX 350. На супруга директора ДУ, чей головой доход составил 2.348 млн рублей, не записано ни недвижимости, ни автомобиля.

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При этом заработок Владимира Андроханова, который возглавляет институт почвоведения и агрохимии составил 1.873 млн рублей. А директор института систем информатики Андрей Пальянов задекларировал 1.587 млн рублей.

Стоит заметить, что зарплата многих директоров Домов ученых ниже, чем у Галины Лозовой. Так, руководитель аналогичного культурного центра в Черноголовке Елена Пылаева показала доход за 2021 год в размере 1.726 млн рублей, а директор Дома ученых в Пущино Людмила Карсакова за минувший год заработала 1.68 млн рублей. Автомобилей у этих коллег Галины Лозовой нет.

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