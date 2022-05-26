«Всего запланировано около 40 локальных программ в связи с ограничениями. Это квесты на улице и в молодежных центрах, а также не менее популярные семейные квизы. Также в этом году откроют 195 лагерей с дневным пребыванием на базах образовательных учреждений. При 81 ТОС будут организованы отряды по благоустройству придомовой территории. Отдых и оздоровление детей запланирован на базе 8 муниципальных загородных оздоровительных организаций. Кроме того, на базах образовательных организаций и загородных оздоровительных лагерей будут открыты профильные смены. В штатном режиме в июне работают учреждения дополнительного образования, а также обучающиеся примут участие в трудовых формированиях и бригадах по благоустройству при общеобразовательных организациях. В июне там отметят День защиты детей разными мероприятиями», - отметили Atas.info в департаменте образования мэрии Новосибирска.