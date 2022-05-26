Новые 20-этажные дома возведут на месте бывшей «Соккер Арены» в Новосибирске

Многоквартирные дома построит компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Для этого муниципалитет города уже выдал разрешение. Отмечается, что строительство домов начнется на улице Писарева №42, где ранее располагался спорт центр «Соккер Арена» - его снесли в 2021 году.