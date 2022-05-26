atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые 20-этажные дома возведут на месте бывшей «Соккер Арены» в Новосибирске

26 мая 01:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В центре Новосибирска появятся две новые многоэтажки на 405 квартир, - мэрия

Многоквартирные дома построит компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Для этого муниципалитет города уже выдал разрешение. Отмечается, что строительство домов начнется на улице Писарева №42, где ранее располагался спорт центр «Соккер Арена» - его снесли в 2021 году.

Два дома будут иметь 20 и 21 этаж. Площадь застройки – 7920 квадратов.

В 20-этажном доме будет 198 квартир, в 21-этажном здании - 207 квартир. В двух домах построят 164 кладовых.

В 21-этажном доме помимо жилых помещений будут общественные площадью 1000 кв. метров, опорный пункт полиции, а также детский сад. Под каждым домом будет подземный этаж с парковками.

Материалы по теме
Корпус для разработки вакцин от инфекций построили под НовосибирскомНа кладбище в Новосибирске разобьют парк и построят кафеВместо здания для театра Афанасьева построят ТЦ в Новосибирске
#Новости#Последние новости#Новосибирск#Строительство#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52