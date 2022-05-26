Попытки суицида среди детей участились в Новосибирской области - есть погибшие

Некоторые из этих попыток суицида закончились трагедией, сказала Болтенко. Всего 15 смертей детей зафиксировано.
«Чтобы предотвратить суицидальные действия, нужно оперативно и качественно выделять психические расстройства. Повысить уровень качества диагностики и лечения», - добавила омбудсмен.
По информации специалиста, на ЖД путях в прошлом году погибли двое школьников, один отделался травмой. При пожарах скончались 6 детей, 18 пострадало. Утонули – 11, четверо стали жертвами преступления.
Также стало известно, что около 300 несовершеннолетних были госпитализированы с места ДТП. Всего в авариях погибли 10 деток.
Напомним, в январе 2022 года в доме на улице Высоцкого в Новосибирске скончался 10-классник. Сообщалось, что он покончил с собой.