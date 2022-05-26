Российская семья живет с редким и смертельно опасным заболеванием - жжением ладоней

Спустя недолгое время на Екатерину вышел Центр помощи пациентам «Геном», который помог ей пройти обследование в московской клинике. Также она проверила своих сыновей – у них нужный показатель ферментов был завышен в несколько раз, а вот ей и сестре лечение пока не требовалось.