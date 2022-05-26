Совет Федерации высоко оценил ход строительства ключевых объектов Академгородка 2.0

Установка СКИФ – это совершенно уникальный инструмент для научного прорыва во многих отраслях: материаловедении, биотехнологии, генетике, селекции, минералогии, современной физике. Для того, чтобы учёные могли эффективно работать, создаётся и сопутствующая инфраструктура, в том числе, социальная и транспортная. Центр коллективного пользования СКИФ – источник синхротронного излучения поколения 4+. Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа Президента России Владимира Путина от 25 июля 2019 года под постоянным контролем со стороны Правительства Новосибирской области.