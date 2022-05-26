Совет Федерации высоко оценил ход строительства ключевых объектов Академгородка 2.0

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, сенатор РФ Владимир Городецкий, члены Правительства Новосибирской области проконтролировали ход строительства важнейших объектов реализуемого в регионе проекта «Академгородок 2.0». Делегация посетила экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, в том числе участки производства оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), а также площадку строительства кампуса мирового уровня НГУ.
Андрей Шевченко отметил, что Новосибирский Академгородок и будущий кампус НГУ – уникальное место в России, с уникальной средой, которая складывалась в течение десятилетий. «Новосибирск и наука – это синонимы», – подчеркнул сенатор Российской Федерации.
О производстве оборудования для СКИФа и работе институтов СО РАН членам делегации доложили директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, академик Павел Логачёв и директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, академик Валерий Бухтияров.
Отметим, что накануне в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера началась сборка первых сегментов синхротрона-бустера для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Синхротрон-бустер – это важнейший элемент технологической «начинки» для будущего ускорительного комплекса. На конец июня-июль запланировано получение первого электронного пучка СКИФ в условиях радиационно-защищённого зала ИЯФ СО РАН.
Члены делегации отметили: важно, что это высокотехнологичное оборудование производят здесь, в сердце Сибири. На базе ИЯФа создаётся уникальное оборудование ускорительного комплекса СКИФ стоимостью 12,5 млрд рублей, равных которому нет в мире. Руководители института выразили благодарность Правительству России за выделение средств из федерального бюджета на развитие производства ИЯФ.
Установка СКИФ – это совершенно уникальный инструмент для научного прорыва во многих отраслях: материаловедении, биотехнологии, генетике, селекции, минералогии, современной физике. Для того, чтобы учёные могли эффективно работать, создаётся и сопутствующая инфраструктура, в том числе, социальная и транспортная. Центр коллективного пользования СКИФ – источник синхротронного излучения поколения 4+. Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа Президента России Владимира Путина от 25 июля 2019 года под постоянным контролем со стороны Правительства Новосибирской области.