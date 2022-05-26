Стали известны подробности жестокого ДТП с мопедом и молодыми людьми в Новосибирске

В Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии, которая произошла поздно вечером на улице Немировича-Данченко. Выяснилось, что парень, за рулем мопеда и его спутница пытались скрыться от полка ДПС, показывая инспекторам неприличные жертвы. Нарушители ПДД никак не реагировали на просьбы остановиться, а вскоре и вовсе выехали на встречную полосу.