В Новосибирске снова проходит суд по делу об утонувшем подростке в аквапарке

На сайте Ленинского суда указано, что судебный процесс начался, но больше пока данных нет. Напомним, что молодой человек погиб еще в прошлом году, когда он плыл в одном из аттракционов «Медленная река», но его рука неожиданно застряла и он утонул – вытащили его уже тогда, когда он был без сознания, поэтому под обвинение попадает инструктор.