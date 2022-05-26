В Новосибирске снова проходит суд по делу об утонувшем подростке в аквапарке

Posted 26 мая 2022, 11:54
Published 26 мая 2022, 11:54
Modified 25 декабря 2024, 15:37
Updated 25 декабря 2024, 15:37
На сайте Ленинского суда указано, что судебный процесс начался, но больше пока данных нет. Напомним, что молодой человек погиб еще в прошлом году, когда он плыл в одном из аттракционов «Медленная река», но его рука неожиданно застряла и он утонул – вытащили его уже тогда, когда он был без сознания, поэтому под обвинение попадает инструктор.
Инструктор Роман Кудашкин обвиняется в том, что он не уследил за парнем, что привело к его смерти – он даже не видел, что подросток утонул, а вытащили его посетители. При этом парень пришел в сознание в больнице, но спустя несколько дней умер.
Изначально дело уже доходило до суда, но тогда не указали причину, по которой умер мальчик. Осенью прошлого года дело вернули в ведомство, а затем было назначено заседание.