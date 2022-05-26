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В Новосибирске установят памятник трамваю № 13

26 мая 06:54
Фото: Артем Шершнев
В Театральном сквере за Новосибирским театром оперы и балета появится памятник легендарному трамваю № 13. Открытие запланировано на 1 июня текущего года

В Новосибирске 1 июня 2022 года торжественно откроют памятник трамваю легендарного 13 маршрута. В Театральном сквере за зданием театра оперы и балета на постамент установят один из вагонов, который долгое время работал на линии и уже выработал свой ресурс.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами, схема трамвайного маршрут № 13 не менялась на протяжении десятилетний. "Легендарный номер трамвая в Новосибирске, наиболее протяженный маршрут", - сказал глава муниципалитета.

Ранее в мэрии сообщали о планах продлить трамвайный маршрут № 13 до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Стоимость работ оценивают в 223,5 млн рублей. Завершит проект планируется в 2023 году.

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