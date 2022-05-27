Аномальная жара до +31 градуса сохранится в Новосибирске весь май – смотрим прогноз

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 мая температура воздуха прогреется до +26…+28 градусов. Днем сохранится переменная облачность и без осадков. При этом в пригороде Новосибирска столбик термометра покажет +31 градус с сильными порывами ветра.