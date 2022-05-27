Губернатор Травников поблагодарил сенаторов за поддержку развития знаковых объектов

Возглавляющий делегацию сенатор Российской Федерации Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый объект, который был прописан в постановлении 2019 года, за это время был очень хорошо проработан Правительством Новосибирской области. «Во многих проектах – Академгородок, медицинский кластер, кластер вокруг новой ледовой арены – заложены интересы не только Новосибирской области. Это – интересы России. На совещании мы услышали не только о заинтересованности федеральных органов власти в реализации этих объектов, но – самое главное – о готовности Новосибирской области их реализовывать. То, как власти Новосибирской области работают с инвесторами, с частным капиталом, заслуживает глубочайшего уважения. Люди видят, что деньги, которые вкладываются в объекты, действительно идут на развитие региона, и это тоже тот опыт, который интересен и важен всей России».