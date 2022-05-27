Губернатор Травников поблагодарил сенаторов за поддержку развития знаковых объектов

Губернатору Андрею Травникову, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко и остальным участникам доложили о строительстве объектов кампуса НГУ, постройке детского корпуса на 254 койко-места на территории Государственной Новосибирской областной клинической больницы, о реконструкции международного аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, о реконструкции участка трассы Омск-Новосибирск автодороги федерального значения Р-254 «Иртыш», о реализации мероприятий по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений и дамб, о комплексной реновации территории военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска.
Возглавляющий делегацию сенатор Российской Федерации Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый объект, который был прописан в постановлении 2019 года, за это время был очень хорошо проработан Правительством Новосибирской области. «Во многих проектах – Академгородок, медицинский кластер, кластер вокруг новой ледовой арены – заложены интересы не только Новосибирской области. Это – интересы России. На совещании мы услышали не только о заинтересованности федеральных органов власти в реализации этих объектов, но – самое главное – о готовности Новосибирской области их реализовывать. То, как власти Новосибирской области работают с инвесторами, с частным капиталом, заслуживает глубочайшего уважения. Люди видят, что деньги, которые вкладываются в объекты, действительно идут на развитие региона, и это тоже тот опыт, который интересен и важен всей России».
Андрей Травников выразил отдельную благодарность Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и всем её коллегам-сенаторам за поддержку развития знаковых объектов на территории региона. «Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации к нашему региону и содействие в решении проблем его социально-экономического развития. За 2,5 года, которые прошли с момента принятия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сделано очень многое по каждому пункту этого документа. В первую очередь, благодаря деятельному участию сенаторов в решении поставленных задач.