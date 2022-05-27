Кто занимается ремонтом дорог в Новосибирске – рейтинг и фамилии крупных подрядчиков

Posted 27 мая 2022, 03:34
Published 27 мая 2022, 03:34
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
В Новосибирске подписаны крупные контракты по ремонту дорог. Компании получили для работы от 42 до 162 млн рублей. НГС составил рейтинг подрядчиков, которые отремонтируют большинство автодорог в городе.
Компанией владеет Техран Аликбер Оглы Алиев. Фирма заключила контракт на 2,2 млрд рублей. «Стройсити» отремонтирует улицы Троллейную, Новогоднюю, Геодезическую и Космическую.
Компанией владеет Илья Никитин. Стоимость контракта составила 137,6 млн рублей. Фирма отремонтирует улицы Обскую, Ядринцевскую, Нарымскую, Шевченко, Вересаева и Нахимова.
Компанией владеет бизнесмен Коля Кулиджанян. Общая сумма контракта составила 112,6 млн рублей. Фирма отремонтирует улицы Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкую.
Компанией владеют Иван Дингес и Евгений Дингес. Контракт заключен на 58,7 млн рублей. Ремонт проведут на улицах Военная, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевская
Компанией владеет Октай Мирза Оглы Гусейнов. Сумма контракта – 42 млн рублей. Фирма отремонтирует проезд Виктора Ващука, улицу Максима Горького и проспект Димитрова.