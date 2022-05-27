Неизвестные расставили ежи для прокола шин в лесу под Новосибирском

«Сначала подумал, что повредил колеса сучками. Хотя это странно, ведь я проезжал там же 4 дня назад. Благо, что я знаю этот лес, позвонил отцу, назвал координаты и он приехал на помощь. К тому, же у меня всегда есть комплект жгутов и я сам занялся ремонтом», - рассказал мужчина в группе «АСТ-54» во ВКонтакте.