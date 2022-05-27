Новосибирец отсудил 10 тысяч рублей за некачественную воду

Выяснилось, что в его доме с 2018 года воду не обезжелезивают и из-за этого ухудшается её качество. Это подтвердила экспертиза.
По данным суда, первая проверка в 2019 году показала нарушение СанПиН о питьевой воде. Однако требования со временем поменялись и пришлось делать новое исследование год назад.
Суд постановил выплатить мужчине 10 тысяч рублей за моральный вред.
«Доказано превышение ПДК цветности в 1,11 раза, мутности в 1,6 раз, железа в 1,9 раза», – уточняется в картотеке Коченёвского суда.