Премию имени Юрия Бугакова получат лучшие аграрии Новосибирской области

Ранее мы рассказывали о том, что посевная кампания-2022 в Новосибирской области идет высокими темпами. Аграрии уже засеяли более одного миллиона гектаров, что составляет более половины от плана. Всего в намечено засеять немногим более 2 миллионов гектаров. В лидерах посевной этого года Маслянинский и Убинский районы.