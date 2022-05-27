Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска

Основанная в 1992 году компания РАТМ за короткое время стала одной из ключевых компаний по торговле углем. Затем интересы Эдуарда Тарана распространились на другие сферы экономики. В начале 2000-х компания была преобразована в «РАТМ-холдинг», который контролирует десятки крупных заводов не только в Сибири, но и в других регионах страны. Это предприятия точного машиностроения, заводы по производству стекла, компании из сферы девелопмента и инвестиционной деятельности.