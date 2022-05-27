Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска

Posted 27 мая 2022, 10:26
Published 27 мая 2022, 10:26
Modified 18 июня, 10:16
Updated 18 июня, 10:16
В какой вуз направить свои документы выпускнику школы в 2022 году после сдачи ЕГЭ? Мы изучили биографии самых богатых новосибирских предпринимателей: где они получали высшее образование и к чему пришли на пике свей карьеры.
Банкир и инвестор, основной акционер «Экспобанка», Игорь Ким родился в Казахстане в 1966, после окончания школы продолжил образование в физматшколе НГУ, после поступил университет и в 1990 закончил вуз со специализацией «Экономическая кибернетика». Бизнесом занялся практически сразу после получения диплома, организовав на кооператив на базе студенческого стройотряда.
Первые заработанные деньги решил вложить в банковский бизнес, и уже в 1992 году Ким становится одним из учредителей «Русского Народного Банка». С тех пор считается влиятельным игроком банковского сектора, ему присвоено звание заслуженного экономиста Российской Федерации. Журнал Forbes дважды, в 2009 и 2011 году, включал Кима в число богатейших бизнесменов России с оценкой состояния $500 миллионов.
Надо заметить, что Игорь Ким не теряет связи с альма-матер, в 2016 году возглавил общее собрание фонда «Эндаумент НГУ». Он выделяет деньги на именные стипендии одаренным студентам и финансово поддерживает университет.
Один из основателей фармацевтической компании «Катрен», которая входит в число крупнейших игроков на фармацевтическом рынке России, Владимир Спиридонов, в 1985 году закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Компания была основана в 1993 и за несколько лет заняла значительную долю отечественного рынка дистрибуции лекарств.
В 2021 году «Катрен» занимала второе место по обороту среди аналогичных российских компаний, в аптечном сегменте компания контролировала более 21% рынка. Во многом успеху последних лет способствовала активное развитие собственного федерального интернет-сервиса Apteka.ru.
Разносторонний бизнесмен Эдуард Таран закончил Новосибирский государственный технический университет, запись в дипломе гласит «экономист-менеджер». В учебном процессе Таран специализировался в области управления предприятиями топливно-энергетического комплекса. Позже защитил кандидатскую диссертацию на тему потребления энергетических углей в Сибири.
Основанная в 1992 году компания РАТМ за короткое время стала одной из ключевых компаний по торговле углем. Затем интересы Эдуарда Тарана распространились на другие сферы экономики. В начале 2000-х компания была преобразована в «РАТМ-холдинг», который контролирует десятки крупных заводов не только в Сибири, но и в других регионах страны. Это предприятия точного машиностроения, заводы по производству стекла, компании из сферы девелопмента и инвестиционной деятельности.
Кроме того, «РАТМ-холдинг» известен своими меценатскими проектами.
Самый богатый депутат в Сибирском федеральном округе, Павел Кива, закончил Сибирский университет потребительской кооперации по специализации «Коммерция». Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей.
Себя он позиционирует, как индивидуального предпринимателя. Павел Кива владеет спортивным комплексом «Армада» в Краснообске. По данным СПАРК, Кива учредитель компаний «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк».
Отметим, что в 2021 году Павел Кива попал в рейтинг 100 богатейших российских чиновников и депутатов по версии издания Forbes. Новосибирский депутат занял 12-е место.
Владелец одного из крупнейших игроков на зерновом рынке Сибири, Дмитрий Терешков, в 1990 году с отличием закончил Новосибирский институт народного хозяйства (позже переименованный в Новосибирский государственный университет экономики и управления)
В 1991 Терешков создал «Сибирскую контрактную корпорацию», которая занималась посредническими услугами на сырьевом рынке. После компания начала торговлю на зерновом рынке, за короткий срок превратившись в крупный холдинг, который получил название «Сибирская хлебная корпорация». Корпорации принадлежат заводы по производству хлебо-булочных изделий в Новосибирске, Уфе и Подмосковье, элеватор в Новосибирской области.
По итогам 2021 года Дмитрий Терешков задекларировал 43 млн рублей дохода, хотя в 2012 году, например, он отчитывался о 128 млн рублей. Дмитрий Терешков — отец пяти детей, его супруга Анна занимает пост вице-мэра Новосибирска.
Одна из самых заметных фигур на российском фармацевтическом рынке, Виктор Харитонин, в 1994 году закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Еще будучи студентом последнего курса занялся торговлей ширпотребом, а после получения диплома перебрался в Москву, где через несколько лет возглавил инвестиционную компанию «Профит-Хаус».
«Профит-Хаус» сотрудничал со структурами Романа Абрамовича, знакомство с которым сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии бизнеса Харитонина. В содружестве с одним из крупнейших отечественных олигархов и его партнерами в 2003 году он приобрел пять российских фармацевтических заводов американской компании ICN Pharmaceuticals и сеть аптек. Так был основан холдинг «Фармстандарт».
Через некоторое время Виктор Харитонин становится его единоличным владельцем, компания активно скупает производственные мощности и расширяет розничную сеть. В результате выпускник мехмата в 2021 году попадает на 891 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 3.4 млрд долларов.
Выпускник Новосибирского государственного университета Андрей Смирнов в 1991 году вместе с несколькими выпускниками НГУ создал компанию «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Свою деятельность компания начала с разработки программного обеспечения для банковского сектора.
Спустя 30 лет ЦФТ занимает одну из ведущих ролей на отечественном рынке разработок решений для автоматизации банковского бизнеса и платёжных систем. Компания входит в ТОП-5 крупнейших разработчиков программного обеспечения на российском рынке, занимает 6 место в рейтинге самых дорогих компания Рунета по версии Forbes. По собственным данным ЦФТ, выручка компании в 2021 году составила 26.4 млрд рублей.
Наиболее популярный продукт, известный миллионам жителей России — система денежных переводов «Золотая корона».
Андрей Смирнов давно живет в США, но продолжает оставаться бенефициаром ЦФТ. Официально компания не раскрывает имен реальных владельцев.