РАНХиГС обучает менеджеров и начинающих предпринимателей бизнес-психологии

Чтобы подать заявку на бесплатное обучение по востребованной специальности и стать участником федерального проекта «Содействие занятости», необходимо в первую очередь авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА, после чего подать заявку на интересующую программу в РАНХиГС. В течение трех дней после подачи заявки и подтверждения категории требуется пройти профориентацию в центре занятости населения по месту жительства. Когда заявка будет одобрена, в течение десяти рабочих дней потенциального студента зачислят в группу ближайшего потока.