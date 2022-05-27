РАНХиГС обучает менеджеров и начинающих предпринимателей бизнес-психологии

В этом ему помогают инструменты бизнес-психологии. Широкий спектр специальностей в этой области предлагает государственная программа переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки на участие в проекте принимаются на портале «Работа в России».
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) является одним из трех федеральных операторов госпрограммы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Образовательные программы в области бизнес-психологии на базе РАНХиГС помогают научиться новым методам управления, улучшить производительность сотрудников, повысить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами. Они подходят всем категориям соискателей госпрограммы, будь то молодые мамы, молодежь до 35 лет или граждане 50+. Участники проекта могут выбрать одну из следующих программ по итогам профориентации:
Чтобы подать заявку на бесплатное обучение по востребованной специальности и стать участником федерального проекта «Содействие занятости», необходимо в первую очередь авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА, после чего подать заявку на интересующую программу в РАНХиГС. В течение трех дней после подачи заявки и подтверждения категории требуется пройти профориентацию в центре занятости населения по месту жительства. Когда заявка будет одобрена, в течение десяти рабочих дней потенциального студента зачислят в группу ближайшего потока.