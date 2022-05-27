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РАНХиГС обучает менеджеров и начинающих предпринимателей бизнес-психологии

27 мая 11:19
Фото: Raev Denis/ Фотобанк Лори
Какие качества определяют успешного управленца? Учет человеческого фактора, индивидуальный подход к людям и умение наладить хорошую атмосферу в рабочем коллективе.

В этом ему помогают инструменты бизнес-психологии. Широкий спектр специальностей в этой области предлагает государственная программа переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки на участие в проекте принимаются на портале «Работа в России».

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) является одним из трех федеральных операторов госпрограммы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Образовательные программы в области бизнес-психологии на базе РАНХиГС помогают научиться новым методам управления, улучшить производительность сотрудников, повысить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами. Они подходят всем категориям соискателей госпрограммы, будь то молодые мамы, молодежь до 35 лет или граждане 50+. Участники проекта могут выбрать одну из следующих программ по итогам профориентации:

  • «Психология» — для решения профессиональных задач при работе с гражданами. Специальность подходит для сотрудников любых должностей, предполагающих взаимодействие с людьми, например, офис-менеджер, сотрудник МФЦ или специалист HR-департамента.
  • «Психология профессиональной деятельности» — для повышения качества делового общения. Программа актуальна для тех, кому интересна социальная психология в любой сфере деятельности.
  • «Психология управления» — для повышения коммуникативной компетентности и управления конфликтными ситуациями. Освоив эту специальность, менеджеры и будущие владельцы бизнеса научатся успешной коммуникации с подчиненными.
  • «Прикладная бизнес-психология» — для эффективного взаимодействия с сотрудниками и раскрытия их потенциала. Программа полезна для тех, кто собирается открыть свой бизнес, оформив ИП или зарегистрировав самозанятость.

Чтобы подать заявку на бесплатное обучение по востребованной специальности и стать участником федерального проекта «Содействие занятости», необходимо в первую очередь авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА, после чего подать заявку на интересующую программу в РАНХиГС. В течение трех дней после подачи заявки и подтверждения категории требуется пройти профориентацию в центре занятости населения по месту жительства. Когда заявка будет одобрена, в течение десяти рабочих дней потенциального студента зачислят в группу ближайшего потока.

#Новости#Общество
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