atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Штормовой ветер и ливень с грозой обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие дни

27 мая 10:57
Фото: Павел Мирошников
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Новосибирской области 29 мая. Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 28 мая, Новосибирск и область накроет жара до +27 градусов. Осадков в этот выходной день не предвидится. Однако стоит ожидать сильного ветра до 14 м/с в отдаленных районах.

Уже с 29 мая в регионе погода переменится: при температуре воздуха +25…+30 нагрянут дожди с грозами. С воскресенья по понедельник ветер будет усиливаться до 16 м/с. Также во вторник, 31 числа лучше прихватить зонт – придут дожди.

Аналогичный прогноз на последний день весны дают специалисты Gismeteo. Обещают дожди и 23 градуса тепла. При этом в грядущие выходные по их данным осадков не будет в областном центре, только столбики термометра снизятся до +15.

Материалы по теме
Жаркая погода до +25 градусов ожидается в НовосибирскеНеделю дождей прогнозируют синоптики в Новосибирске в июне Ливневки не справились с небольшим дождем в НовосибирскеЗаморозки придут в Новосибирск на смену аномальной жаре - смотрим прогноз погоды
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52