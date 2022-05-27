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«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском

27 мая 05:59
Фото: Федор Ушаков / с сайта "Сибирский огонь"
Фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь»-2022 состоится недалеко от деревни Большой Оёш под Новосибирском. Организаторы поменяли площадку – её утвердили в минкультуры региона.

Ещё несколько недель назад реконструкторы сообщали Atas.info, что местом проведения фестиваля выбрали озеро Малиновское под наукоградом Кольцово. Однако сейчас стало известно о другой территории праздника.

«Мероприятие будет на старом полигоне в Колывани. Добраться смогут все транспортом. В этом году темой «Сибирского огня» будет «Античность». Там развернут полевой лагерь легионеров Древнего Рима», - рассказали Atas.info организаторы.

До площадки можно будет добраться на электричке, автомобиле или автобусе. Многие гости уже отметили, что для них этот путь даже комфортнее.

Отметим, фестиваль «Сибирский огонь» проводят в Новосибирской области каждый год и каждый раз организаторы перевоплощаются в исторических деятелей, либо крестьян и воинов. На месте много различных зон, где можно пострелять, понаблюдать за боями и многое другое.

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