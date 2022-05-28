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Гендиректор НОВАТа стал самым богатым руководителем в сфере культуры Новосибирска

28 мая 10:34
Фото: Дмитрий Тростников
Генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян в 2021 году заработал 7.55 млн рублей. Это значительно больше, чем получают его коллеги в городской сфере культуры. Но в разы меньше дохода экс-руководителя новосибирского оперного театра Владимира Кехмана

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Ара Карапетян заработал в 2021 году 7.55 млн рублей и стал лидером по доходам среди руководителей учреждений культуры в Новосибирске. Его жена задекларировала 1.44 млн рублей. В общей сложности у супругов в пользовании находятся три квартиры площадью от 30 до 102 квадратных метров и дачный дом (226 кв. метров)

Ректор Новосибирской государственной консерватории Жанна Левелина получила в прошлом году 4.58 млн рублей, руководитель хореографического училища Александр Василевский сообщил о заработке в размере 4.32 млн рублей, годовой доход директора специальной музыкальной школы Александра Марченко составил 2.73 млн рублей.

Между тем, доходам действующих руководителей учреждений культуры Новосибирска далеко до заработка бывшего руководителя НОВАТа Владимира Кехмана. Он за 2021 год задекларировал 22.41 млн рублей.

#Новости#Доходы#Культура#Новосибирск#Декларации#Общество
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