Гендиректор НОВАТа стал самым богатым руководителем в сфере культуры Новосибирска

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Ара Карапетян заработал в 2021 году 7.55 млн рублей и стал лидером по доходам среди руководителей учреждений культуры в Новосибирске. Его жена задекларировала 1.44 млн рублей. В общей сложности у супругов в пользовании находятся три квартиры площадью от 30 до 102 квадратных метров и дачный дом (226 кв. метров)