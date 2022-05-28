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В новом терминале новосибирского аэропорта "Толмачево" смонтировали все эскалаторы

28 мая 10:54
Фото: nso.ru
В новом здании аэропорта "Толмачево" смонтированы все эскалаторы и практически все лифты. Сейчас специалисты налаживают их работу. Сдать терминал в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2022 года

В строящемся корпусе новосибирского аэропорта "Толмачево" смонтированы все 16 эскалаторов и 22 из 25 лифтов для пассажиров и сотрудников аэропорта. Сейчас специалисты ведут работы по наладке подъемников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам генерального директора воздушной гавани Евгения Янкилевича, санкции, введенные европейскими странами, не повлияли на ход возведения нового терминала "Толмачево". Строителям удалось найти замену поставщикам материалов и оборудования из Европы в России и странах Азии.

Предполагается, что новый блок воздушных ворот Новосибирска введут в эксплуатацию в третьем квартале текущего года, добавил Янкилевич.

#Новости#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт
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