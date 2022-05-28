В новом терминале новосибирского аэропорта "Толмачево" смонтировали все эскалаторы

В новом здании аэропорта "Толмачево" смонтированы все эскалаторы и практически все лифты. Сейчас специалисты налаживают их работу. Сдать терминал в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2022 года

В строящемся корпусе новосибирского аэропорта "Толмачево" смонтированы все 16 эскалаторов и 22 из 25 лифтов для пассажиров и сотрудников аэропорта. Сейчас специалисты ведут работы по наладке подъемников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам генерального директора воздушной гавани Евгения Янкилевича, санкции, введенные европейскими странами, не повлияли на ход возведения нового терминала "Толмачево". Строителям удалось найти замену поставщикам материалов и оборудования из Европы в России и странах Азии. Предполагается, что новый блок воздушных ворот Новосибирска введут в эксплуатацию в третьем квартале текущего года, добавил Янкилевич.