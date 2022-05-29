49-летний мужчина утонул в Юго-Западном котловане в Новосибирске

«Вчера осуществлялись водолазные работы по поиску мужчины в Юго-Западном котловане. Это несанкционированное место отдыха у воды – там выставлено 5 запрещающих знаков. Но мужчина 73 года рождения решил несмотря на это там покупаться и утонул», - сообщил Atas.info руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.