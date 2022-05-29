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49-летний мужчина утонул в Юго-Западном котловане в Новосибирске

29 мая 09:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Спасатели нашли тело утонувшего 49-летнего мужчины в котловане Юго-Западного жилмассива в Новосибирске 28 мая. Он решил поплавать в запрещенном месте.

«Вчера осуществлялись водолазные работы по поиску мужчины в Юго-Западном котловане. Это несанкционированное место отдыха у воды – там выставлено 5 запрещающих знаков. Но мужчина 73 года рождения решил несмотря на это там покупаться и утонул», - сообщил Atas.info руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Мужчина нырнул в котлован вечером в субботу. О его пропажи сообщили отдыхающие в полицию. Тело нашли спустя несколько часов.

Как добавили в ведомстве, каждый год в котловане в Юго-Западном жилмассива фиксируют по 3 случая гибели людей.

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