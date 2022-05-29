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Бесследно исчез: в Новосибирске с начала мая не могут найти 33-летнего мужчину

29 мая 03:20
Фото: ГУ МВД НСО
19 дней в Новосибирске разыскивают пропавшего Ростислава О., - ГУ МВД

По данным ведомства, 33-летний мужчина ушел из дома на улице Аэропорт в неизвестном направлении 10 мая. Известно, что Ростислав О. родился в 1988 году.

Приметы пропавшего: рост 192 см, худощавое телосложение, волосы темного оттенка и глаза зеленого цвета. В тот день, когда новосибирец исчез, был одет в синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-10-02, 8 (383) 232-10-74, 8(383) 232-10-13, 8(383) 232-10-26, 8(383) 232-10-25.

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