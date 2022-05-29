Ливни и грозы на следующей неделе в Новосибирске – каким будет первый день лета

Новосибирск и районы региона 30 и 31 мая накроют дожди с грозой и сильные ветры. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. В эти дни воздух прогреется до 22…28 градусов тепла, а ветер достигнет местами 19 м/с.
По данным Gismeteo, 1 июня не порадует новосибирцев жарой – ожидается резкое похолодание до +8 градусов ночью и +16 днем. Погоду омрачат ливни и ветер с порывами до 13 м/с. Подобная неблагоприятная атмосфера задержится до 7 июня.
А вот сервис «Яндекс.Погода» настроен куда оптимистичнее. Он обещает жителям Новосибирска осадки в конце мая и солнечные дни в первой декаде июня.
По данным этого сервиса, ливень и до +12…+15 можно ожидать в первый и во второй дни лета. До конца недели похолодание не уйдет, но сильных дожде не прогнозируется. В основном будет солнечно.