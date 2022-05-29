Почему женщинам снятся эротические сны – причины

Например, сны эротического характера с бывшими возлюбленными появляются из-за ощущения неоконченности романа. При этом сон помогает их завершить. Также секс во сне с неприятным вам человеком, свидетельствует о внутреннем протесте к собственному образу жизни. Это значит, что необходимо что-то поменять.