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Почему женщинам снятся эротические сны – причины

29 мая 05:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Эксперт Марина Протопопова рассказала, по каким причинам женщинам снятся эротические сны

По мнению психолога-сексолога, это происходит из-за эмоциональной нагрузки, а также огромного количества запретов в реальной жизни. Специалист уверена, что психика находит выход скопившимся эмоциям через сны.

Например, сны эротического характера с бывшими возлюбленными появляются из-за ощущения неоконченности романа. При этом сон помогает их завершить. Также секс во сне с неприятным вам человеком, свидетельствует о внутреннем протесте к собственному образу жизни. Это значит, что необходимо что-то поменять.

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Другими причинами эротических снов стали эмоциональное выгорание, депрессия, а также скука, пишет НГС.

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