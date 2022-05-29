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Сбербанк начал увольнять новосибирских сотрудников - причина

29 мая 02:18
Фото: atas.info
В Новосибирске началось массовое сокращение сотрудников Сбербанка - это плановое решение

Первые уведомления о сокращении получили трое сотрудников, которые работали менеджерами по ипотечному кредитованию, еще трое – на очереди. В пресс-службе банка эту информацию подтвердили НГС.

«В Новосибирске планируется пересмотр штатного расписания, который затронет 3% от общей численности подразделения. Это плановая работа: на протяжении многих лет мы пересматриваем штатную численность офисов, так как стараемся автоматизировать рутинные операции. Сотрудникам, чьи роли подлежат оптимизации, мы даём возможность пройти переобучение и обязательно предлагаем другие открытые позиции. На сегодняшний день в Сбере более 5 тысяч вакансий», — уточнили в банке.

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