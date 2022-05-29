«Запинали и придушили»: в Новосибирске подростки жестко избили мальчика

Об этом инциденте рассказал анонимный подписчик группы «АСТ-54», прикрепив видео с момента драки. По словам автора поста, все произошло на детской площадке. На кадрах видно, как девочка накинулась на мальчика и начала его бить по голове, а сзади подхватил инициативу сестры ее брат – они вместе начали бить, душить и пинать мальчика по голове.