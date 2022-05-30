В мае 2022 года в Новосибирской области во втором чтении был принят законопроект, который предусматривает компенсацию затрат на приобретение оборудования и прокладку трубопровода внутри границ земельного участка. Вернуть можно до 50% от затрат, но не более 35 тысяч рублей. Рассчитывать на возврат денег могут участники Великой Отечественной войны и супруги умерших ветеранов ВОВ при условии, что они не вступили в повторный брак. Кроме того льготой смогут воспользоваться люди, пережившие блокаду городов Ленинград и Севастополь, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, одинокие ветераны труда и инвалиды перовой и второй групп, а также родители детей-инвалидов.