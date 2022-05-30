В Новосибирской области реализуют социальную программу бесплатной догазификации домовладений. Жители региона могут воспользоваться правом подведения газовой трубы до границ земельного участка, но только в том случае, если населенный пункт газифицирован.
Заявки от частных принимают на портале Госуслуг и в офисах компании "Газпром газораспределение Томск", которая занимается газификацией домовладений в Новосибирской области. С 1 июня заявление о подведении газа будут принимать во всех многофункциональных центрах региона.
Для того, чтобы подать заявку на подведение газа к земельному участку в 2022 году, нужен паспорт гражданина России, документы, подтверждающие право владения земельным участком, и бумаги, подтверждающие право собственности на дом. Кроме того, потребуется графический план привязки земельного участка к окружающей местности. Для этого достаточно распечатать соответствующий участок бесплатной интернет-карты. Еще понадобиться приложить примерный расчет пикового часового потребления газа.
Уточнить, попадает ли ваш дом под действие программы бесплатной газификации, можно с помощью интерактивной карты на портале Единого оператора газификации РФ. Для этого необходимо в поисковой строке ввести адрес своего дома.
Если до границ земельного участка нет необходимости строить газораспределительную сеть, что срок подключение не должен превышать 30 дней. В том случае, если необходимо протянуть трубу, длина которой не превышает 30 метров, то срок увеличивается до 100 дней. А если придётся монтировать сеть протяженностью более 500 метров, то максимальное время ожидания составит один год.
Полностью бесплатно подключить газ в дом не сможет никто. Президентская программа, в рамках которой проходит догазицификация, предусматривает доведение трубы без оплаты только до границ земельного участка, при условии, что в населенный пункт уже заведен общий трубопровод. Прокладка трубы на территории домовладения и установка газового оборудования осуществляется за счет средств собственника.
В мае 2022 года в Новосибирской области во втором чтении был принят законопроект, который предусматривает компенсацию затрат на приобретение оборудования и прокладку трубопровода внутри границ земельного участка. Вернуть можно до 50% от затрат, но не более 35 тысяч рублей. Рассчитывать на возврат денег могут участники Великой Отечественной войны и супруги умерших ветеранов ВОВ при условии, что они не вступили в повторный брак. Кроме того льготой смогут воспользоваться люди, пережившие блокаду городов Ленинград и Севастополь, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, одинокие ветераны труда и инвалиды перовой и второй групп, а также родители детей-инвалидов.