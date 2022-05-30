Главврач Кыштовской ЦРБ заработала 5,1 млн рублей – почти как у министра

В небольшом малонаселенном Кыштовском районе главврач ЦРБ Елизавета Бородина за 2021 год заработала 5 млн рублей. В ее декларации не указано личного имущества, однако в пользовании у медика имеется земельный участок и жилой дом. У семьи в собственности указан один автомобиль Chevrolet Trailblazer GMT60, записанный на мужа главврача.