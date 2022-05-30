Главврач Кыштовской ЦРБ заработала 5,1 млн рублей – почти как у министра

В небольшом малонаселенном Кыштовском районе главврач ЦРБ Елизавета Бородина за 2021 год заработала 5 млн рублей. В ее декларации не указано личного имущества, однако в пользовании у медика имеется земельный участок и жилой дом. У семьи в собственности указан один автомобиль Chevrolet Trailblazer GMT60, записанный на мужа главврача.
Отметим, что главврач Венгеровской ЦРБ Сергей Белоусов заработал за год 2,656 млн рублей. В его собственности указана обще-долевая квартира с супругой.
Главный врач ЦРБ Северного района Галина Михайлова указала доход в 1 902 млн рублей. В индивидуальной собственности у руководителя есть обще-долевая квартира.
А вот самым высокооплачиваемым главным врачом из новосибирских учреждений по итогам 2021 года стала Юлия Моор – руководитель Центра крови. Ее доход превысил 10,5 млн рублей.
Министр здравоохранения региона Константина Хальзова заработал 5,5 млн рублей. Известно, что Хальзов стал министром, будучи главным врачом Центра крови, который он возглавлял с 2008 по 2018 год.