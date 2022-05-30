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Posted 30 мая 2022, 12:53

Published 30 мая 2022, 12:53

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Колледжи после 9 классов в Новосибирске 2022: куда можно поступить на бюджет

Колледжи после 9 классов в Новосибирске 2022: куда можно поступить на бюджет

30 мая 2022, 12:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Десятки колледжей и техникумов Новосибирска в июне 2022 начинают приемную комиссию для студентов по разным специальностям. Рассказываем, чем отличается техникум от колледжа, где есть бюджетные места и куда можно поступить с тройками – в материале Atas.info.

Что такое колледж и техникум - разница

Колледж и техникум — это средние специальные учебные заведения. Однако в колледже программа подготовки более углубленная — то есть наравне с практическими знаниями дают хорошую теоретическую базу. В техникуме – наоборот, студенты получают базовые знания. В колледжах преобладают творческие специальности, требующие по сути теоретических знаний. А в техникумах готовят кадры для рабочих профессий, где необходимы практические навыки.

Список новосибирских колледжей с бюджетными местами в 2022 году

Колледж Новосибирского государственного университета экономики и управления

Бюджетных мест – в 2022 году – 355. Платных мест – 2320. Минимальная стоимость обучения за год – 40 000 рублей. Специальности - Экономика и бухгалтерский учет (минимальный балл на бюджет – 4.8, на платное – 3.8, бюджетных мест – 50, платных – 250). Информационные системы и программирование (проходной балл на бюджет – 4.8, на платное – 3.5, всего бюджетных мест – 25, коммерция – 200).

Также в колледже обучают по специальностям - Банковское дело, Земельно-имущественные отношения и Финансы.

Новосибирский торгово-экономический колледж

Бюджетных мест – 125, платных мест – 280. Минимальная стоимость (год) – 32000. Специальности – Коммерция (бюджетных мест – 25, платных – 125), Операционная деятельность в логистике (бюджетных мест – 50, платных – 50). Также в колледже обучают по таким специальностям как: Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, Право и организация социального обеспечения, Экономика.

Колледж телекоммуникаций и информатики Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики КТИ СИБГУТИ

Бюджетных мест – 120, минимальный балл на бюджет – 4.14, платных мест – 125. Минимальная стоимость обучения – 50 190 в год. Специальности - Радиосвязь, радиовещание и телевидение (минимальный балл на бюджет – 4.42, всего бюджетных мест – 25, платных – 25). Также в колледже обучают по таким направлениям как: Сетевое и системное администрирование, Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, Экономика.

Список техникумов в Новосибирске в 2022 году

Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина (бюджетных мест нет), Новосибирский техникум железнодорожного транспорта, Новосибирский геологоразведочный техникум, Новосибирский техникум геодезии и картографии.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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