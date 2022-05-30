Колледжи после 9 классов в Новосибирске 2022: куда можно поступить на бюджет

Колледж и техникум — это средние специальные учебные заведения. Однако в колледже программа подготовки более углубленная — то есть наравне с практическими знаниями дают хорошую теоретическую базу. В техникуме – наоборот, студенты получают базовые знания. В колледжах преобладают творческие специальности, требующие по сути теоретических знаний. А в техникумах готовят кадры для рабочих профессий, где необходимы практические навыки.