atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конюка могут снять с должности главы Убинского района Новосибирской области

30 мая 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суд 30 мая оставил в силе приговор главе Убинского района Новосибирской области Олегу Конюку, которого с товарищами обвинили в убийстве лосихи и ей детенышей. Чиновника отправят в отставку.

Дело о браконьерстве рассматривал Барабинский райсуд. Конюк подал на апелляцию после вынесения ему наказания – штраф в 800 000 рублей - но суд её отклонил. Теперь ему нельзя занимать высокопоставленную должность, пишет Сибкрай.ru со ссылкой на собственный источник.

Напомним, главу Убинского района заподозрили в незаконной охоте на лосей 7 декабря 2018 года. Также фигурантами дела стали несколько его приятелей.

Прокуратура доказала, что отстрел животных происходил на территории охотхозяйства и без лицензии. У некоторых подозреваемых нашли карабины, а в лесу были туши убитых лосей с ранами того же калибра. А вот самого Конюка оправдали 1 декабря 2020 года, но позже дело вновь вернулось в суд. Тогда приговор изменили на обвинение.

Материалы по теме
Главой Убинского района переизбран подозреваемый в браконьерстве Олег Конюк
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52