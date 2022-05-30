Конюка могут снять с должности главы Убинского района Новосибирской области

Прокуратура доказала, что отстрел животных происходил на территории охотхозяйства и без лицензии. У некоторых подозреваемых нашли карабины, а в лесу были туши убитых лосей с ранами того же калибра. А вот самого Конюка оправдали 1 декабря 2020 года, но позже дело вновь вернулось в суд. Тогда приговор изменили на обвинение.