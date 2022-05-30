Новосибирская область берёт шефство над Беловодским районом ЛНР

«В Луганске работает уже четвёртая команда наших медиков, помогает коллегам из Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике находятся новосибирские гуманитарные волонтёры. На минувшей неделе федеральным оперативным штабом определён муниципалитет в Луганской Народной Республике, за которым закреплена Новосибирская область для оказания более адресной помощи и поддержки. Это – Беловодский район.
Сегодня уже готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания. Формированием команды занимается заместитель Губернатора Сергей Сёмка. С учётом того, что Беловодский район – очень сильный сельскохозяйственный муниципалитет, поручаю заместителю Председателя Правительства Новосибирской области – министру сельского хозяйства Евгению Лещенко назначить своих представителей. Надо определить, требуется ли содействие для обеспечения стабильной работы сельского хозяйства в районе. Для ЛНР в этом году это крайне важно. Может быть, и нам имеет смысл перенять у луганцев какой-то опыт», – отметил Андрей Травников.
Добавим, Беловодский район расположен на северо-востоке ЛНР, на границе с Миллеровским районом Ростовской области Российской Федерации.
Беловодский район известен своим Свято-Троицким храмом, Юницким ботаническим заказником, Краеведческим музеем, а также старейшими конными заводами – Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским, которые по сей день являются многоотраслевыми сельхозпредприятиями.