Новосибирская область берёт шефство над Беловодским районом ЛНР

Сегодня уже готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания. Формированием команды занимается заместитель Губернатора Сергей Сёмка. С учётом того, что Беловодский район – очень сильный сельскохозяйственный муниципалитет, поручаю заместителю Председателя Правительства Новосибирской области – министру сельского хозяйства Евгению Лещенко назначить своих представителей. Надо определить, требуется ли содействие для обеспечения стабильной работы сельского хозяйства в районе. Для ЛНР в этом году это крайне важно. Может быть, и нам имеет смысл перенять у луганцев какой-то опыт», – отметил Андрей Травников.