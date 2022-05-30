Препарат "Промомеда" подавляет коронавирус более чем в 90% случаев

Есть доказательства тому, что препарат фармкомпании “Промомед” не только борется с вирусом с большой эффективностью, но и позволяет заболевшим быстрее встать на ноги. Если принимать фавипиравир (“Арепливир”) как можно раньше, возможность выздороветь существенно выше. Временные методические рекомендации Минздрава РФ в 15-й версии насчет профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции информируют о ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на стадии амбулаторного лечения. Поэтому такая терапия должна быть в приоритете, чтобы заболевание не перешло в тяжелую форму.