Как сообщает newizv.ru, клинические испытания подтвердили, что при применении больными коронавирусом фавипиравира улучшения клинической картины наступают в среднем на четыре дня быстрее по сравнению со стандартной терапией. Не считая того, что применение этого препарата благотворно сказывается на состоянии легких. Это подтверждает компьютерная томография.
Есть доказательства тому, что препарат фармкомпании “Промомед” не только борется с вирусом с большой эффективностью, но и позволяет заболевшим быстрее встать на ноги. Если принимать фавипиравир (“Арепливир”) как можно раньше, возможность выздороветь существенно выше. Временные методические рекомендации Минздрава РФ в 15-й версии насчет профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции информируют о ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на стадии амбулаторного лечения. Поэтому такая терапия должна быть в приоритете, чтобы заболевание не перешло в тяжелую форму.
Во время пандемии, если у пациента, который имеет коморбидные заболевания, медики видят клиническую картину, характерную для коронавируса и ОРВИ, но ПЦР-тест дает отрицательный результат, лечение фавипиравиром (“Арепливиром”) нужно считать обоснованным в связи со снижением рисков того, что заболевание будет протекать более тяжело. Также меньше и вероятность того, что может развиться постковидный синдром.
“Арепливир” хорошо переносят больные, о чем свидетельствуют клинико-лабораторные критерии. Если и возникают нежелательные явления, то легкого характера, не ведущие к отмене препарата и применению медикаментозной коррекции.
Благодаря появлению “Арепливира” становится возможным разгрузить систему здравоохранения. У этого препарата есть хорошее будущее, поскольку он лечит широкий спектр ОРВИ, вызванных РНК-вирусами, не исключая и грипп.