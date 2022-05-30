Пора летних каникул начинается в Новосибирской области и многие подростки заинтересованы не в отдыхе, а в работе. Они пробуют себя в разных профессиях: от расклейщика объявлений до фотографа и модели. Школьники хотят заработать карманные деньги, а мы расскажем, куда можно устроиться в возрасте с 14 до 16 лет и старше.

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