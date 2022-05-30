По закону, трудовой договор можно заключить с подростком от 14 лет, но только с согласия родителей. Однако в театры, кино, рекламный бизнес могут податься и ребята помладше.
Во многих регионах России подростка могут трудоустроить через мэрию на благоустроительные работы. Ребенку выделят участок для уборки мусора и ухода за растениями.
Также летом открывают школьные детские лагеря, где ученик может претендовать на вакансию вожатого. Эта работа подойдет тем, кому интересно играть с малышами, придумывать для них конкурсы и викторины.
Некоторые редакции интернет-изданий, газеты готовы принять на работу школьника для написания новостей, ведение соцсетей. Это касается и тех, у кого есть навыки или желание научиться фотографии.
«Я работаю каждое лето в фотостудии на полставки. Так сказать, нарабатываю портфолио для поступления в вуз. Платят немного, но для подработки это нормально – где-то до 15 -20 тысяч рублей выходит в месяц. Вполне хватает на личные траты, на которые теперь не прошу у родителей», - рассказала Atas.info юная сибирячка Анна.
Найти работу также можно на онлайн-сервисах «Зарплата.ру», «Авито», hh.ru. По данным последнего сейчас в Новосибирской области есть несколько вакансий промоутера с зарплатой до 36 тысячи рублей. Компании по услугам проведения интернета предлагают трудоустройство в офис продаж за 35 000 - 50 000 рублей.
Молодым девушкам и парням предлагают устроиться в модельную школу ООО «Дольче Вита». График подросток может выбрать какой сам захочет: 4-5-6 смен в неделю (на выбор); 3-4 часа в смену.
«Возможно трудоустройство по ГПХ. Зарплата от 20 000 рублей и выше. Можно совмещать с учебой и другой работой. Сотруднику нужно проводить анкетирование, кастинги и консультировать клиентов о бренде. Работа в ТЦ, на концертах и открытых площадках», - сообщает компания.
Кроме того, ребенка могут принять на работу по дому. В обязанности входит помощь в приготовлении блюд, уборка, заказ продуктов. Зарплата от 20 000 рублей. За время стажировки даже возможны повышения до помощника менеджера и руководителя компании соискателя.
Организация обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.
Длительность рабочего дня зависит от возраста – не больше 4 часов должен трудиться школьник до 15 лет. Пять часов положено до 16 лет, а семь уже можно работать детям от 16 до 18 лет. Ещё нужно сокращать рабочую неделю.