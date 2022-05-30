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«Сальто на лестнице»: самокатчик жёстко влетел на скорости в припаркованные авто

30 мая 01:31
Фото: АСТ-54
29 мая компания молодых людей каталась на самокатах, и в один момент парень решил сделать сальто – он влетел на скорости в припаркованные автомобили.

По сообщению очевидцев, все произошло на Вокзальной магистрали в воскресенье. Несколько друзей катались на электросамокатах. В один момент мужчина сильно разогнался на транспорте и решил выполнить трюк в виде сальто.

В итоге он на скорости начал лететь в сторону припаркованных машин. Свидетели ЧП передают, что падение самокатчика было жесткое. Однако неизвестно, врезался ли он в авто.

При этом в комментариях новосибирцы не поддержали мужчину, предположив, что у него есть абонемент к стоматологу и ему не жалко чужое имущество.

«На Вокзальной магистрали трюки на самокатах иногда могут закончиться смачным падением на асфальт, в чём и убедился мужчина, попытавшийся перелететь лестницу на арендоваванном скутере от Whoosh», – написал очевидец, опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения.

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