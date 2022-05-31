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«1 августа»: в Новосибирске прекратит работу роддом №25

31 мая 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Роддом больницы № 25 в Новосибирске прекращает работу уже этим летом. Информацию подтвердили Atas.info в региональном Минздраве.

Сообщается, что на закрытии роддома настоял главврач больницы № 25 Сергей Астраков. По его словам, в родильном отделении практически нет пациенток. Кроме того, женщин с осложнениями с апреля 2022 года принимают в других медучреждениях.

«Оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. Роддом получает деньги от страховых за каждое принятие родов, а сейчас низкая заполняемость. Потому платить сотрудникам нечем», - пояснил Астраков.

Минздрав Новосибирской области согласился с решением главного врача и объявил о закрытие роддома 1 августа 2022 года. Беременных с патологиями из Калининского района будут направлять в другие более оснащенные современным оборудованием больницы, включая перинатальный центр.

В корпусе этого родильного дома разместят хирургическое и гинекологическое отделения. Также останется женская консультация.

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