«1 августа»: в Новосибирске прекратит работу роддом №25

Сообщается, что на закрытии роддома настоял главврач больницы № 25 Сергей Астраков. По его словам, в родильном отделении практически нет пациенток. Кроме того, женщин с осложнениями с апреля 2022 года принимают в других медучреждениях.
«Оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. Роддом получает деньги от страховых за каждое принятие родов, а сейчас низкая заполняемость. Потому платить сотрудникам нечем», - пояснил Астраков.
Минздрав Новосибирской области согласился с решением главного врача и объявил о закрытие роддома 1 августа 2022 года. Беременных с патологиями из Калининского района будут направлять в другие более оснащенные современным оборудованием больницы, включая перинатальный центр.
В корпусе этого родильного дома разместят хирургическое и гинекологическое отделения. Также останется женская консультация.