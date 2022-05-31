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11-летнюю девочку переехал поезд в Новосибирске – что случилось на самом деле

31 мая 03:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
30 мая в Новосибирской области электричка сбила одиннадцатилетнюю школьницу, сообщает Восточное межрегиональное СУ СК РФ.

По данным следствия, все произошло в 12 часов на 334 километре перегона Новосибирск Главный-Новосибирск Восточный. Электропоезд сбил 11-летнюю девочку, которая переходила железнодорожные пути перед движущимся составом.

«Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось», - передают следователи.

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Ребенок скончалась в больнице от полученных травм. Следователи ведут проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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