11-летнюю девочку переехал поезд в Новосибирске – что случилось на самом деле

По данным следствия, все произошло в 12 часов на 334 километре перегона Новосибирск Главный-Новосибирск Восточный. Электропоезд сбил 11-летнюю девочку, которая переходила железнодорожные пути перед движущимся составом.
«Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось», - передают следователи.
Ребенок скончалась в больнице от полученных травм. Следователи ведут проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.