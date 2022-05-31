20-летнего военного погибшего на Украине похоронили в Тогучине

Информацию о гибели молодого военного подтвердили в администрации города Тогучина, а также в школе № 4. Прощание с погибшим прошло в понедельник 30 мая, в Тогучине.
Школа в соцсетях опубликовала прощальные слова, посвященные бывшему выпускнику. В тексте говорится, что Глеб Баркин погиб 19 мая.
«Глеб был добрым, искренним, трудолюбивым парнем. В классе его любили и уважали все ученики и учителя. Учился хорошо, старался выполнять все школьные задания. За поручения брался первым, а если нужно было кому-то помочь, всегда откликался на просьбу... Он был скромным, но очень порядочным человеком. Слово «Родина» для него имело особый смысл. За мужество и героизм, проявленные при выполнении военной задачи, Глеб Баркин награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в публикации школы.