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Аферисты дурят новосибирцев: они представляются МЧС и вымогают деньги у ТСЖ

31 мая 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Товарищество собственников жилья пожаловались на звонки мошенников – аферисты вымогают деньги, представляясь сотрудниками МЧС.

В ведомстве предупредили о новой схеме мошенничества – представителям ТСЖ звонят и предлагают за деньги подготовить пакет документов для подготовки к инспекции. При этом представляются злоумышленники сотрудниками МЧС.

«Перед проведением каких-либо проверок, сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно вручают руководителю организации соответствующее распоряжение. С планом проверок на 2022 год можно ознакомиться на сайте Главного управления», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что не оказывают гражданам никакие платные услуги и не имеют права брать деньги. При проведении проверок сотрудники обязательно должны быть в форме и иметь при себе служебное удостоверение.

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