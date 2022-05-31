Аферисты дурят новосибирцев: они представляются МЧС и вымогают деньги у ТСЖ

В ведомстве предупредили о новой схеме мошенничества – представителям ТСЖ звонят и предлагают за деньги подготовить пакет документов для подготовки к инспекции. При этом представляются злоумышленники сотрудниками МЧС.
«Перед проведением каких-либо проверок, сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно вручают руководителю организации соответствующее распоряжение. С планом проверок на 2022 год можно ознакомиться на сайте Главного управления», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС.
Кроме того, в ведомстве отметили, что не оказывают гражданам никакие платные услуги и не имеют права брать деньги. При проведении проверок сотрудники обязательно должны быть в форме и иметь при себе служебное удостоверение.