Квартиру за 3 млн: новосибирец сорвал куш, выиграв в обычной лотерее

Как рассказали в пресс-службе «Почты России», удача улыбнулась мужчине в конце мая 2022 года. Он купил билет «Жилищная лотерея» за 100 рублей. В итоге этот билет оказался счастливым и новосибирец получит выигрыш в 3,1 млн рублей. Эти деньги он может забрать или купить квартиру.