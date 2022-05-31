Квартиру за 3 млн: новосибирец сорвал куш, выиграв в обычной лотерее

Как рассказали в пресс-службе «Почты России», удача улыбнулась мужчине в конце мая 2022 года. Он купил билет «Жилищная лотерея» за 100 рублей. В итоге этот билет оказался счастливым и новосибирец получит выигрыш в 3,1 млн рублей. Эти деньги он может забрать или купить квартиру.
В прошлом году жители Новосибирской области купили в почтовых отделениях более 544 000 счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей по ним составила более 79 млн руб. 11 человек получили особо крупные выигрыши — более 1 млн руб. Новосибирцы выигрывали квартиры, загородные дома, недвижимость у моря, путешествия и денежные призы. Чаще всего крупные выигрыши фиксировали в районах области.