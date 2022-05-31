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Квартиру за 3 млн: новосибирец сорвал куш, выиграв в обычной лотерее

31 мая 09:19
Фото: почта России
Сибиряк приобрел на почте лотерейный билет и выиграл 3 млн рублей – теперь он купит квартиру

Как рассказали в пресс-службе «Почты России», удача улыбнулась мужчине в конце мая 2022 года. Он купил билет «Жилищная лотерея» за 100 рублей. В итоге этот билет оказался счастливым и новосибирец получит выигрыш в 3,1 млн рублей. Эти деньги он может забрать или купить квартиру.

В прошлом году жители Новосибирской области купили в почтовых отделениях более 544 000 счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей по ним составила более 79 млн руб. 11 человек получили особо крупные выигрыши — более 1 млн руб. Новосибирцы выигрывали квартиры, загородные дома, недвижимость у моря, путешествия и денежные призы. Чаще всего крупные выигрыши фиксировали в районах области.

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