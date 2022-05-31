Почти 15 тысяч жителей региона трудоустроят и обучат благодаря поддержке предприятий

В рамках этих мероприятий, реализующихся по национальному проекту «Демография», планируется трудоустроить почти 10 тысяч граждан и организовать обучение почти 5 тысяч жителей области. Уже запущены программы по обучению отдельных категорий граждан, включая работников под риском увольнения, а также по субсидированию найма молодежи. За период с 28 марта заявления о направлении на обучение подали 3 851 человек, 469 человек уже приступили к обучению. Заявления в центры занятости о готовности трудоустраивать молодежь с федеральной субсидией подали 54 работодателя, 29 человек уже трудоустроились.