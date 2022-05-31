Почти 15 тысяч жителей региона трудоустроят и обучат благодаря поддержке предприятий

Вопросы текущей ситуации на рынке труда рассмотрены 31 мая на заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона, которая прошла под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова в Правительстве региона.
В частности, замгубернатора подчеркнул, что особое внимание должно уделяться профилактике безработицы, должен вестись постоянный мониторинг ситуации на рынке труда региона. В настоящее время ситуация на рынке труда оценивается как относительно стабильная. В течение последних трех месяцев не наблюдается роста числа обращений граждан в службу занятости населения. Работодателям области оказывается господдержка в сфере занятости, в том числе, во взаимодействии с отраслевыми министерствами, администрациями муниципальных районов и городских округов, объединениями работодателей мы продолжаем формировать перечень предприятий региона, которым будут оказаны меры поддержки в сфере занятости за счет федеральных средств.
Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, министерством проведены первые отборы участников дополнительных мер по поддержке занятости, ведется работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий в информацонной системе «Электронный бюджет». Заявки поступили от 39 предприятий для организации общественных работ для 225 работников.
В рамках этих мероприятий, реализующихся по национальному проекту «Демография», планируется трудоустроить почти 10 тысяч граждан и организовать обучение почти 5 тысяч жителей области. Уже запущены программы по обучению отдельных категорий граждан, включая работников под риском увольнения, а также по субсидированию найма молодежи. За период с 28 марта заявления о направлении на обучение подали 3 851 человек, 469 человек уже приступили к обучению. Заявления в центры занятости о готовности трудоустраивать молодежь с федеральной субсидией подали 54 работодателя, 29 человек уже трудоустроились.
Среди организаций – потенциальных участников мероприятий преобладают предприятия ЖКХ, промышленности, сельского и лесного хозяйства. В рамках организации общественных работ планируется организовать, в основном, неквалифицированные (подсобные) строительные и ремонтные работы, сезонные сельскохозяйственные, а также работы, связанные благоустройством, озеленением и уборкой территорий.