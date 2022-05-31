atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шла оформить компенсацию: дольщица «Новомарусино» умерла возле офиса ООО «ДЖН»

31 мая 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обманутая дольщика ЖК «Новомарусино» Валентина М. скончалась в нескольких шагах от офиса ООО «ДЖН», где ей должны были оформить документы на компенсацию. Трагедия произошла ещё 5 мая.

Женщина пошла в офис конкурсного управляющего и, не дойдя нескольких метров, скончалась коридоре здания. Она намеривалась оформить выплату за недостроенную квартиру в «Новомарусино».

Как пишет «Прецедент» со ссылкой на помощника конкурсного управляющего Сергея Цоя, сибиряка умерла на пути к ним. Также около 10 человек уже не дождались компенсации, но продолжить оформление могут их родственники.

Напомним, скандал с жилищным комплексом «Новомарусино» длится уже несколько лет. В 2019 году компанию-застройщика признали банкротом, а в отношении директора возбудили уголовное дело.

Материалы по теме
В Новосибирске за страдания дольщиков «Новомарусино» осудят чиновников мэрииКомпанию застройщика «Новомарусино» в Новосибирске признали банкротомОбманутые дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске поздравили застройщика-мошенника
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52