Женщина пошла в офис конкурсного управляющего и, не дойдя нескольких метров, скончалась коридоре здания. Она намеривалась оформить выплату за недостроенную квартиру в «Новомарусино».
Как пишет «Прецедент» со ссылкой на помощника конкурсного управляющего Сергея Цоя, сибиряка умерла на пути к ним. Также около 10 человек уже не дождались компенсации, но продолжить оформление могут их родственники.
Напомним, скандал с жилищным комплексом «Новомарусино» длится уже несколько лет. В 2019 году компанию-застройщика признали банкротом, а в отношении директора возбудили уголовное дело.