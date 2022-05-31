Штукатур-маляр в Новосибирске получила 76 000 рублей за падение со стремянки

«Работодатель обещал её помочь, но слово не сдержал. Около полугода женщина находилась на больничном и не работала. Выплат её не поступало, и она подала жалобу в организацию с требованием компенсации 300 000 рублей, но ей отказали», - пояснили в ведомстве.