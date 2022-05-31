atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2022, 06:05

Published 31 мая 2022, 06:05

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Штукатур-маляр в Новосибирске получила 76 000 рублей за падение со стремянки

Штукатур-маляр в Новосибирске получила 76 000 рублей за падение со стремянки

31 мая 2022, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительнице Новосибирска выплатили компенсацию морального вреда за травмы после падения со старой стремянки во время штукатурно-малярных работ на производстве. Об этом сообщает УФССП по региону.

Некоторое время назад 56-летняя штукатур-маляр должна была покрасить столбы навеса, и, чтобы достать до них взяла старую стремянку из подсобки. В результате, она упала и заработала сотрясение мозга, различные ушибы и переломы ключицы, руки, ребер.

«Работодатель обещал её помочь, но слово не сдержал. Около полугода женщина находилась на больничном и не работала. Выплат её не поступало, и она подала жалобу в организацию с требованием компенсации 300 000 рублей, но ей отказали», - пояснили в ведомстве.

Штукатур обратилась в суд и там постановили взыскать с фирмы все издержки и расходы в пользу пострадавшей в общем размере 76 тысяч рублей.

Судебные приставы в мае отправили компании письмо о взыскании. Через 2 дня деньги поступили на счет маляра.

Материалы по теме
Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию за изъятие земли для ЛДСПострадавшему 23-летнему парню на взрыве АГЗС в Новосибирске отказали в компенсацииПочти 400 дольщиков Новосибирска получат компенсации за жилье
#Общество#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика