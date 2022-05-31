Штукатур-маляр в Новосибирске получила 76 000 рублей за падение со стремянки

Posted 31 мая 2022, 06:05
Published 31 мая 2022, 06:05
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Некоторое время назад 56-летняя штукатур-маляр должна была покрасить столбы навеса, и, чтобы достать до них взяла старую стремянку из подсобки. В результате, она упала и заработала сотрясение мозга, различные ушибы и переломы ключицы, руки, ребер.
«Работодатель обещал её помочь, но слово не сдержал. Около полугода женщина находилась на больничном и не работала. Выплат её не поступало, и она подала жалобу в организацию с требованием компенсации 300 000 рублей, но ей отказали», - пояснили в ведомстве.
Штукатур обратилась в суд и там постановили взыскать с фирмы все издержки и расходы в пользу пострадавшей в общем размере 76 тысяч рублей.
Судебные приставы в мае отправили компании письмо о взыскании. Через 2 дня деньги поступили на счет маляра.