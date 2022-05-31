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В Минтруде назвали отрасли с дефицитом кадров в Новосибирской области

31 мая 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ситуация с безработицей стабильная и есть предприятия в Новосибирской области, где не хватает сотрудников. Об этом рассказал замминистра труда и соцразвития региона Владимир Машанов на пресс-конференции ТАСС 31 мая.

В регионе до сих пор замечен дефицит кадров в сфере торговли, здравоохранения, образования и промышленности. А уровень безработицы на конце мая 1,2%, что меньше на 0,6% показателя в начале 2022 года.

«В Новосибирской области не фиксируется рост обращений на биржу труда. В целом ситуация стабильная по региону, за исключением четырех отдаленных районов», - сказал Машанов.

Также министр сообщил, что в Новосибирске есть 9 зарубежных предприятий, которые могут уволить своих сотрудников. Продолжат работать люди в IKEA.

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