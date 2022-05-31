Водитель Lexus поставил шлагбаум для личной парковки в Новосибирске

Местные жители начали бороться с водителем, однако попытки были безуспешными – жильцы выкапывали шлагбаум, но новосибирец устанавливал его обратно. Автор публикации отметил, что уже направил жалобу на водителя, поэтому надеется, что с проблемой нелегальной парковки скоро разберутся.