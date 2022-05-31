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Водитель Lexus поставил шлагбаум для личной парковки в Новосибирске

31 мая 06:18
Фото: АСТ-54
Новосибирцы пожаловались на водителя Lexus, который самовольно установил шлагбаум для собственной парковки.

Как рассказали очевидцы в Телеграм-канале «АСТ Black», самовольная личная парковка появилась на улице Военной в Окопном переулке. Автомобилист решил незаконно установить шлагбаум, чтобы получить единоличное место для парковки машины.

Местные жители начали бороться с водителем, однако попытки были безуспешными – жильцы выкапывали шлагбаум, но новосибирец устанавливал его обратно. Автор публикации отметил, что уже направил жалобу на водителя, поэтому надеется, что с проблемой нелегальной парковки скоро разберутся.

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